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Юрий Матвеев: «Урал» был в шаге от успеха. Вмешались пандемия, травмы, сложный график

Юрий Матвеев: «Урал» был в шаге от успеха. Вмешались пандемия, травмы, сложный график
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев ответил на вопрос о борьбе екатеринбургской команды за зону еврокубков.

«Будем стараться. В этом году были в шаге от успеха, играли в полуфинале и был шанс занять шестое место в чемпионате, но, к сожалению, вмешались пандемия, травмы, сложный график. Не получилось. Это футбол, нельзя всё мерить результатами. Нужно всегда поддерживать команду, верить в неё, идти за ней в огонь и воду. Хочу всех пригласить на стадион. Надеюсь, мы будем радовать наших болельщиков», — приводит слова Матвеева пресс-служба «Урала».

20 июля «Урал» объявил о прекращении сотрудничества с наставником команды Дмитрием Парфёновым. Тренерский штаб екатеринбургского клуба покинули также Юрий Ковтун и Андрей Данилов. Главный тренер «Урала-2» Юрий Матвеев был утверждён в должности главного тренера команды.

«Урал» утвердил Юрия Матвеева в должности главного тренера
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