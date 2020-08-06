Защитника БАТЭ дисквалифицировали на два года. Он был близок к переходу в «Ахмат»

Защитник БАТЭ и сборной Беларуси Захар Волков дисквалифицирован на два года по решению контрольно-дисциплинарного комитета Белорусской федерации футбола (БФФ), сообщает «Прессбол».
Футболист может обжаловать решение через апелляционный суд БФФ.
В апреле Волков дал показания в суде по делу о договорных матчах. До этого игрок явился с повинной, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием. Защитник признал, что принимал участие в договорном матче, когда являлся игроком «Нафтана».
«Чемпионат» сообщал, что грозненский «Ахмат» близок к договорённости о переходе Волкова.
Волков выступает в составе БАТЭ с 2018 года. В нынешнем сезоне 22-летний защитник принял участие в 16 матчах чемпионата Беларуси и отдал 1 результативную передачу. Волков вызывается в национальную команду Беларуси с 2019 года.
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