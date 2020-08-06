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Экс-игрок ЦСКА Джанер Эркин подписал контракт с «Фенербахче»

Экс-игрок ЦСКА Джанер Эркин подписал контракт с «Фенербахче»
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший защитник ЦСКА и «Интера» Джанер Эркин стал игроком «Фенербахче», сообщает пресс-служба стамбульского клуба. Футболист подписал соглашение на правах свободного агента.

Эркин подписал контракт с «Фенербахче» по схеме «2+1». Футболист получил 12-й номер. Эркин уже выступал за «Фенербахче» в 2010-2016 годах.

В минувшем сезоне турецкий защитник выступал за стамбульский «Бешикташ». 31-летний футболист провёл 37 матчей за «Бешикташ» и забил четыре мяча, отдав 13 голевых передач.

В 2017 году «Бешикташ», за который Эркин играл на правах аренды, выкупил у «нерадзурри» трансфер футболиста за € 750 тыс. Турок выступал за московский ЦСКА в 2007-2010 годах. Футболист также играл за «Манисаспор», «Галатасарай» и миланский «Интер».

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