«Вулверхэмптон» – «Олимпиакос»: прямая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00

Сегодня, 6 августа, состоится матч «Вулверхэмптон» – «Олимпиакос». Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. В бригаду войдут ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный рефери – Павел Рачковски.

Напомним, в первый матч, который прошёл на стадионе Георгиос Караискакис в Пирее, завершился ничьей — 1:1. На 28-й минуте матча хозяева остались вдесятером. Гол в ворота гостей забил нападающий Юссеф Эль-Араби, автором ответного мяча стал форвард Педру Нету.

Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2019/2020.