«Спартак» заявил Кокорина и Урунова на сезон РПЛ

Московский «Спартак» сегодня внёс в заявку на новый сезон Российской Премьер-Лиги нападающего Александра Кокорина и полузащитника Остона Урунова.

Кокорин будет выступать под 9-м номером, Урунов — под 20-м.

«Спартак» ранее объявил о трансфере хавбека «Уфы» Остона Урунова в социальных сетях. Урунов перешёл в «Уфу» в феврале этого года из ташкентского «Локомотива». Стоимость игрока зимой составляла € 200 тыс. Узбекистанский полузащитник провёл на поле в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 10 матчей и не отличился результативными действиями.



Ранее «Спартак» подписал контракт с нападающим Александром Кокориным. В прошедшем сезоне форвард выступал в составе «Сочи» на правах аренды и забил семь голов в десяти матчах РПЛ. Его контракт с «Зенитом» истёк 31 июля.