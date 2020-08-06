Сергей Терехов перешёл из «Оренбурга» в «Сочи» на правах аренды

Защитник «Оренбурга» Сергей Терехов перешёл в «Сочи» на правах аренды, сообщает пресс-служба сочинского клуба в «Твиттере».
Сообщается, что соглашение рассчитано на один сезон.
Публикация доступна на странице «Сочи» в "Твиттере".
Терехов начинал карьеру в брянском «Динамо», а в 2009 году перешёл в одноимённый клуб из Москвы. Будучи игроком бело-голубых, играл на правах аренды за «Химки» и «Балтику». Впоследствии выступал за «Волгарь» и возвращался в столичное «Динамо», а цвета «Оренбурга» защищает с 2018 года. В минувшем сезоне принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, отдал 2 результативные передачи и получил 7 жёлтых карточек.
Напомним, «Оренбург» по итогам минувшего розыгрыша чемпионата России вылетел в Футбольную национальную лигу. В свою очередь «Сочи» сохранил прописку в элитном дивизионе.
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