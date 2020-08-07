Щенсны и Куадрадо спародировали празднование Роналду после его ошибки на тренировке

Футболисты туринского «Ювентуса» на тренировке потроллили португальского нападающего Криштиану Роналду.
Голкипер Войцех Щенсны и полузащитник Хуан Куадрадо после неточного паса португальца спародировали его знаменитое празднование. Роналду никак не отреагировал на произошедшее.
Роналду в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «Лионом» опубликовал фото на своей странице в «Инстаграме». Португалец сменил причёску — сбрил кудри и вернулся к короткой стрижке.
Криштиану Роналду попал в заявку на ответный матч, который состоится завтра, 7 августа, в Турине. Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов завершился победой «Лиона» со счётом 1:0. На 31-й минуте отличился полузащитник Люка Тузар, который выступает за французский клуб на правах аренды из берлинской «Герты».
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