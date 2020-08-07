Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Щенсны и Куадрадо спародировали празднование Роналду после его ошибки на тренировке

Щенсны и Куадрадо спародировали празднование Роналду после его ошибки на тренировке
Футбол / Италия 0

Футболисты туринского «Ювентуса» на тренировке потроллили португальского нападающего Криштиану Роналду.

Голкипер Войцех Щенсны и полузащитник Хуан Куадрадо после неточного паса португальца спародировали его знаменитое празднование. Роналду никак не отреагировал на произошедшее.

Роналду в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «Лионом» опубликовал фото на своей странице в «Инстаграме». Португалец сменил причёску — сбрил кудри и вернулся к короткой стрижке.

Криштиану Роналду попал в заявку на ответный матч, который состоится завтра, 7 августа, в Турине. Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов завершился победой «Лиона» со счётом 1:0. На 31-й минуте отличился полузащитник Люка Тузар, который выступает за французский клуб на правах аренды из берлинской «Герты».

«Прекрасный турнир вернулся!» Криштиану Роналду сменил причёску накануне Лиги чемпионов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020