Определились все пары 1/4 финала Лиги Европы

По итогам завершившихся матчей 1/8 финала Лиги Европы стали известны все четвертьфинальные пары. Матчи 1/4 финала пройдут 10-11 августа в Германии.

10 августа



«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Копенгаген» (Дания)

«Интер» (Италия) — «Байер» (Германия)



11 августа



«Шахтер» (Украина) — «Базель» (Швейцария)

«Вулверхэмптон» (Англия) — «Севилья» (Испания)

Финал турнира состоится 21 августа.

6 августа состоялись четыре матча 1/8 финала Лиги Европы. «Вулверхэмптон» обыграл «Олимпиакос» со счётом 1:0, «Севилья» переиграла «Рому» (2:0). «Базель» одержал победу над «Айнтрахтом» (2:0), Байер» выиграл у «Рейнджерс» (1:0).

Напомним, в связи с нестабильными условиями из-за пандемии коронавирусной инфекции было решено, что полуфиналы, четвертьфиналы и 1/8 финала Лиги Европы в парах, где первый матч был перенесён, пройдут в виде одноматчевых противостояний на четырёх стадионах в Германии.