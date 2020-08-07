Кикнадзе оценил вероятность ухода Алексея Миранчука из «Локомотива» в 60 процентов

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о возможном уходе полузащитника Алексея Миранчука в один из европейских клубов.



«Не могу сказать, что ведём переговоры по контракту. Скорее, обменялись мнениями на случай продления. При этом считаю: если Алексею и уезжать в Европу, то нынешнее лето или зима — лучшее время. Но это если решение будет в пользу «уезжать». Потому что финальное решение может быть и «не уезжать». Значит, мы сохраним системообразующего игрока на долгие годы. Из Европы есть несколько интересных вариантов. Причём реально хороших. Если не сложится, а такое тоже бывает, значит, нам играть в Лиге чемпионов будет существенно легче.



60 на 40 в пользу того, что мы сделаем трансфер. Прямо сейчас есть два варианта, которые бы устроили всех: нас, Лёшу и команду, которая его возьмёт. Нам пришлось потратить много времени и убедить рынок в том, что выкупная цена, прописанная в контракте Алексея, является продуктом временного фиксирования и в любом случае согласуется с игроком и клубом. Плюс в том, чтобы уходить зимой, есть: я верю, что в этот раз в Лиге чемпионов Алексей будет ещё более заметной фигурой. С этой точки зрения шанс засветиться – положительный. Но если всё срастётся с теми клубами, о которых я говорил, то нужно уходить сейчас. Там реально хорошие варианты», — цитирует Кикнадзе Sport24.

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