Николич: мы рассчитываем на Алексея Миранчука, он с нами

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич заявил, что рассчитывает на полузащитника Алексея Миранчука в грядущем сезоне.

«Останется ли в команде Алексей Миранчук? Мы на него рассчитываем — Алексей с нами. Он — один из лучших российских игроков. Если у него будет возможность сыграть в хорошем европейском клубе – отлично. Если нет – он наш игрок», — сказал Николич в интервью корреспондентам «Чемпионата» Полине Куимовой и Дмитрию Егорову.

Полное интервью с Марко Николичем читайте на «Чемпионате».

Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний хавбек провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи. С 2015 года Алексей вызывается в сборную России.