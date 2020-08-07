Судья Вилков: нет никаких заговоров против «Спартака»

Арбитр Михаил Вилков выразил уверенность, что он и его коллеги не относятся к московскому «Спартаку» предвзято.



«Нет никаких заговоров, нет никаких оснований, чтобы думать об этом. Мы работаем. У судей нет никаких установок, чтобы судить против «Спартака». Этого просто нет. Да, есть статистика, есть неудачные серии у каких-то клубов из, скажем, шести поражений. Но есть и серии из восьми побед, например. Кто-то год не проигрывает. Это же не от нас зависит, просто есть линия офсайда, её чертят, и всё видно. Всё это – стечение обстоятельств, вот и всё.



Надо понимать, что в стране очень большой процент болельщиков «Спартака». Иногда даже приезжаешь в город, где играет «Спартак» на выезде, и там огромная аудитория, кто приходит болеть именно за «Спартак», а не за местную команду. Даже в нашей нижегородской области процентов 70 болеет за «Спартак», это как-то исторически сложилось. Поэтому, когда «Спартак» при тебе проиграл или сыграл вничью, на улице сразу чувствуешь на себе косые взгляды. Критика от болельщиков проигравшей команды – это нормальное явление. Все любители футбола вправе проявлять свои чувства. Мы — лишь арбитры, это наша работа. Разумеется, после матча всегда кто-то будет доволен, а кто-то нет», — цитирует Вилкова «Р-Спорт».

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