«Тамбов» подписал защитника Александра Головню
Как стало известно «Чемпионату», «Тамбов» подписал центрального защитника клуба «Родина» Александра Головню.
Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что игрок находится на просмотре в клубе из РПЛ.
Головня — воспитанник академии московского «Динамо». В этом сезоне 21-летний игрок провёл 18 матчей в ПФЛ и Кубке России, но результативными действиями не отметился.
«Тамбов» завершил минувшую кампанию на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Ранее было официально объявлено, что к клубу присоединились экс-вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков, бывший нападающий «Сочи» Александр Карапетян, полузащитник Виталий Балашов, выступавший за донецкий «Олимпик», а также игравший за московское «Динамо» Кирилл Панченко.
- 7 августа 2020
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