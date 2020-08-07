«Тамбов» подписал защитника Александра Головню

Как стало известно «Чемпионату», «Тамбов» подписал центрального защитника клуба «Родина» Александра Головню.

Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что игрок находится на просмотре в клубе из РПЛ.

Головня — воспитанник академии московского «Динамо». В этом сезоне 21-летний игрок провёл 18 матчей в ПФЛ и Кубке России, но результативными действиями не отметился.



«Тамбов» завершил минувшую кампанию на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Ранее было официально объявлено, что к клубу присоединились экс-вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков, бывший нападающий «Сочи» Александр Карапетян, полузащитник Виталий Балашов, выступавший за донецкий «Олимпик», а также игравший за московское «Динамо» Кирилл Панченко.