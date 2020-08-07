Карпин: есть тупенькие футболисты. Один игрок «Ростова» сказал, что столица США — Британия

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о современных футболистах.

«Современные футболисты туповаты? И не современные тоже. Есть не туповатые, есть умные. Ивелин Попов, например. Есть, конечно, тупенькие. У одного игрока „Ростова“ спросили столицу США. Я был бы счастлив, если бы он сказал хотя бы Нью-Йорк, Майами или Лос-Анджелес. Но всё хуже. Ответ последовал такой: „Столица США — Великобритания“. Этот футболист сейчас в команде, в составе бывает», — сказал Карпин в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

«Ростов» по итогам минувшего сезона занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 матчах. Команда сыграет в квалификации Лиги Европы.