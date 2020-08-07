«Вы лохи, никуда не попадёте». Валерий Карпин рассказал о споре с футболистами «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о споре со своими подопечными.



«Был спор по поводу попадания в группу Лиги чемпионов или Лиги Европы. В группу мы ещё не попали, поэтому спор продолжается. Попов, Козлов, Ерёменко, Байрамян, по-моему, Ионов, Мамаев сейчас подключился тоже. Всех не вспомню. В общем, человек шесть-семь, у кого с баблищем нормально. Мы с ними поспорили. Я сказал: «Вы лохи, никуда не попадёте, вы слабые». Они со мной поспорили, что попадут в Лигу Европы как минимум. В группу. И Попов предложил спорить на часы Rolex в пределах 500-600 тыс. Говорит, если что, вы нам дадите 500-600, а мы дальше добьём и купим, какие хотим. Я говорю: «Окей, вопросов нет. Но зачем мне шесть-семь-восемь-девять-десять часов?» На что Ивелин сказал: «Георгич, всё нормально, я уже знаю, кому их впиндюрить. Ещё денег наживём». Сейчас уже говорят, что скинутся все вместе и купят нормальные часы», — сказал Карпин в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.



«Ростов» по итогам минувшего сезона занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и сыграет в квалификации Лиги Европы.

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