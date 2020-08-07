«Торино» объявил о назначении Марко Джампаоло
«Торино» объявил на официальном сайте о назначении Марко Джампаоло на пост главного тренера.
Бывший наставник «Торино» Морено Лонго сообщил об уходе из клуба после матча заключительного, 38-го тура итальянской Серии А с «Болоньей», который завершился ничьей — 1:1.
По итогам сезона-2019/2020 «Торино» удалось сохранить прописку в Серии А. Туринский клуб, набрав 40 очков в 38 матчах, занял 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Последним местом работы Марко Джампаоло стал «Милан». «Россонери» уволили его ещё в октябре прошлого года, однако контракт продолжал действовать. До этого Джампаоло тренировал итальянские «Сампдорию», «Эмполи», «Брешию», «Кальяри», «Чезену» и несколько других клубов.
- 7 августа 2020
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