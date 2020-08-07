Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Лион». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Торино» объявил о назначении Марко Джампаоло

«Торино» объявил о назначении Марко Джампаоло
Футбол / Италия 0

«Торино» объявил на официальном сайте о назначении Марко Джампаоло на пост главного тренера.

Бывший наставник «Торино» Морено Лонго сообщил об уходе из клуба после матча заключительного, 38-го тура итальянской Серии А с «Болоньей», который завершился ничьей — 1:1.

По итогам сезона-2019/2020 «Торино» удалось сохранить прописку в Серии А. Туринский клуб, набрав 40 очков в 38 матчах, занял 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Последним местом работы Марко Джампаоло стал «Милан». «Россонери» уволили его ещё в октябре прошлого года, однако контракт продолжал действовать. До этого Джампаоло тренировал итальянские «Сампдорию», «Эмполи», «Брешию», «Кальяри», «Чезену» и несколько других клубов.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020