«Торино» объявил о назначении Марко Джампаоло

«Торино» объявил на официальном сайте о назначении Марко Джампаоло на пост главного тренера.

Бывший наставник «Торино» Морено Лонго сообщил об уходе из клуба после матча заключительного, 38-го тура итальянской Серии А с «Болоньей», который завершился ничьей — 1:1.

По итогам сезона-2019/2020 «Торино» удалось сохранить прописку в Серии А. Туринский клуб, набрав 40 очков в 38 матчах, занял 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Последним местом работы Марко Джампаоло стал «Милан». «Россонери» уволили его ещё в октябре прошлого года, однако контракт продолжал действовать. До этого Джампаоло тренировал итальянские «Сампдорию», «Эмполи», «Брешию», «Кальяри», «Чезену» и несколько других клубов.