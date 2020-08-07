«Зенит» — «Локомотив»: Оздоев увеличил преимущество питерцев

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев забил второй гол питерцев в матче с «Локомотивом» за Суперкубок России. Счёт — 2:0, идёт второй тайм.
Оздоев забил гол на 69-й минуте встречи. Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба открыл счёт на 14-й минуте матча. Защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос на фланге получил мяч от Ярослава Ракицкого и закрутил подачу в центр штрафной, где защитник «Локомотива» Ведран Чорлука не углядел за Дзюбой, который здорово выпрыгнул и головой пробил в дальний угол ворот.
Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В минувшем сезоне «Зенит» во второй раз подряд завоевал титул чемпиона России. Сине-бело-голубые стали обладателями Кубка страны. «Локомотив» играет в матче за Суперкубок на правах серебряного призёра Российской Премьер-Лиги.
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