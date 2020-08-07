Томас Тухель получил перелом на тренировке «ПСЖ»

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» сообщила, что главный тренер команды Томас Тухель получил повреждение во время тренировки.

«Вчера вечером во время тренировки Томас Тухель растянул левую лодыжку и получил переломом пятой плюсневой кости», — говорится в сообщении клуба в «Твиттере».

12 августа «ПСЖ» сыграет с «Аталантой» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Форвард парижан Килиан Мбаппе получил повреждение 24 июля в финальном матче Кубка Франции с «Сент-Этьеном» (1:0) в результате столкновения с защитником «Сент-Этьена» Лоиком Перреном. В ходе медицинского обследования у Мбаппе было диагностировано растяжение связок голеностопного сустава с повреждением внешней связки. Ожидается, что восстановление футболиста займёт три недели.