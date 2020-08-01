Эррера: мы оптимистично настроены насчёт участия Мбаппе в четвертьфинале Лиги чемпионов

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера верит в то, что его партнёр по команде Килиан Мбаппе сумеет восстановиться к четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов с «Аталантой». Ранее главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель сказал, что посчитает чудом, если Мбаппе сможет принять участие в этой игре.



«Мы настроены оптимистично. Видели, что он уже может осторожно ходить. Он очень профессионален и молод. Ему действительно хочется играть, так что мы спокойны. Он работает над восстановлением каждый день, утром и вечером. Но если он не сможет сыграть, у нас есть и другие варианты. Конечно, Килиан очень важен для нас, и я уверен, что он приложит все усилия, чтобы принять участие в этом матче», — цитирует Эрреру Goal.



Напомним, что француз получил повреждение 24 июля в финальном матче Кубка Франции с «Сент-Этьеном» (1:0) в результате столкновения с защитником «Сент-Этьена» Лоиком Перреном. В ходе медицинского обследования у Мбаппе было диагностировано растяжение связок голеностопного сустава с повреждением внешней связки. Ожидается, что восстановление футболиста займёт три недели.

Тухель о возвращении Мбаппе к матчу ЛЧ с «Аталантой»: я всё ещё верю в чудо, но это сложно