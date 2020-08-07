«Семак — номер один». Виллаш-Боаш по-русски поздравил «Зенит» с победой в Суперкубке

Бывший тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, ныне возглавляющий «Марсель», по-русски поздравил петербургский клуб с победой в матче за Суперкубок России.

В комментариях к одной из публикаций «Зенита» на странице в «Инстаграме» Виллаш-Боаш написал: «Семак — номер один».

«Зенит» обыграл «Локомотив» со счётом 2:1 и стал обладателем Суперкубка России сезона-2019/2020.

В минувшем сезоне «Зенит» во второй раз подряд завоевал титул чемпиона России. Сине-бело-голубые стали обладателями Кубка страны. «Локомотив» играл в матче за Суперкубок на правах серебряного призёра Российской Премьер-Лиги.

Под руководством Виллаш-Боаша «Зенит» также становился обладателем Суперкубка страны (2015). Помимо этого, Боаш привёл команду к чемпионству (сезон-2014/2015).