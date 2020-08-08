Сарри ответил на вопрос о своём будущем в «Ювентусе» после вылета клуба из Лиги чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

«К сожалению, мы вылетели из-за первого матча, по сути, из-за первой половины первого матча. Если убрать огромное разочарование по поводу вылета, то я очень доволен командой сегодня вечером, поскольку они проявили характер и выложились на полную. Если бы мы не вылетели, я бы вернулся домой счастливым сегодня вечером. Что жду от встречи с руководством «Ювентуса»? Не думаю, что руководители высшего уровня будут принимать решение на основе одного матча. Будут оценивать весь сезон. Я нахожу такой вопрос оскорбительным, но не по отношению ко мне, а по отношению к директорам клуба. У меня есть контракт, я буду его уважать и ничего не жду», — приводит слова Сарри Football Italia.

Напомним, в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» одержал победу над «Лионом». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отличился Криштиану Роналду. За «Лион» забил Мемфис Депай. Однако, несмотря на победу, «Ювентус» не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов из-за правила гостевого гола. В первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0.