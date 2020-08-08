Леонардо Бонуччи о вылете «Ювентуса» из Лиги чемпионов: главной целью было «скудетто»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал вылет из Лиги чемпионов.

«Конечно, есть разочарование. Этим вечером мы полностью выложились. Это был необычный сезон. Мы играли в июле и августе, главной целью было «скудетто», и мы его выиграли. Мы знали, что в Лиге чемпионов с таким форматом может случиться всё, и сегодня вечером мы сделали всё, что могли. Но повторяю, мы достигли главной цели", — приводит слова Бонуччи Goal.

Напомним, в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» одержал победу над «Лионом». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отличился Криштиану Роналду. За «Лион» забил Мемфис Депай. Однако, несмотря на победу, «Ювентус» не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов из-за правила гостевого гола. В первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0.