Джанлуиджи Буффон: план «Ювентуса» на матч с «Лионом» полностью провалился через 12 минут

42-летний итальянский вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал вылет туринского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от французского «Лиона» (2:2 общий счёт, но проход «Лиона» по гостевым голам).

«Мы готовились к этому матчу и планировали не давать «Лиону» того преимущества, которое может привести к голам. Через 12 минут наш план полностью провалился.

При этом я считаю, что игроки «Ювентуса» преуспели, сохраняя спокойствие, стараясь оставаться организованными, создавая моменты, а не просто сходя с ума, бросаясь вперёд. Когда мы забили второй мяч, мы действительно начали верить, что сможем перевернуть ход противостояния, но сделать забить три гола оказалось нелегко.

Мы определённо не зашли так далеко, как хотели или думали, что добьёмся успеха. Мы очень разочарованы, потому что каждый раз, когда мы участвуем в этом соревновании, мы мечтаем достичь того, чего не смогли достичь, и каждый год нам кажется для этого подходящим.

К сожалению, я думаю, что наш вылет из ЛЧ на этот раз был обусловлен плохой игрой в первом матче, а не игрой, которую мы видели сегодня вечером. Учитывая сложные обстоятельства этого сезона и прошедшего вечера, у нас так и не было возможности зажечь искру в игре. Это самое разочаровывающее», — цитирует Буффона Football Italia.