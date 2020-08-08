Иван Обляков: пауза была короткой, но ЦСКА успел переключиться на новый сезон

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».



«Пауза между чемпионатами была очень короткой, что весьма непривычно. Тем не менее, мы успели мыслями переключиться на новый сезон. Важно хорошо стартовать и позитивно войти в новый чемпионат. Постараемся сделать всё возможное для этого», — приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА.



Матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — ЦСКА состоится сегодня, 8 августа, на стадионе «Арена Химки». Начало встречи — в 16:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. В бригаду войдут ассистенты Андрей Веретешкин и Александр Кудрявцев. Резервный рефери — Евгений Турбин.