ЦСКА показал первый день Адольфо Гайча в клубе
Пресс-служба ЦСКА опубликовала ролик, показав первый день нападающего Адольфо Гайча в московском клубе.
На видео — прибытие аргентинского форварда в Москву, знакомство со столицей, экскурсия по базе «армейцев», первое посещение домашнего стадиона ЦСКА и знакомство с игроками и сотрудниками московского клуба.
Видео можно посмотреть на канале московского ЦСКА в YouTube.
Напомним, 5 августа московский ЦСКА объявил о переходе Гайча. «Сан-Лоренсо де Альмагро» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с футболистом был согласован пятилетний контракт с зарплатой в размере € 900 тыс. в год. В контракте аргентинского нападающего с ЦСКА прописана сумма отступных — € 30 млн.
Бабаев рассказал о ходе переговоров о трансфере Гайча в ЦСКА
- 8 августа 2020
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