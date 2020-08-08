ЦСКА показал первый день Адольфо Гайча в клубе

Пресс-служба ЦСКА опубликовала ролик, показав первый день нападающего Адольфо Гайча в московском клубе.



На видео — прибытие аргентинского форварда в Москву, знакомство со столицей, экскурсия по базе «армейцев», первое посещение домашнего стадиона ЦСКА и знакомство с игроками и сотрудниками московского клуба.

Видео можно посмотреть на канале московского ЦСКА в YouTube.



Напомним, 5 августа московский ЦСКА объявил о переходе Гайча. «Сан-Лоренсо де Альмагро» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с футболистом был согласован пятилетний контракт с зарплатой в размере € 900 тыс. в год. В контракте аргентинского нападающего с ЦСКА прописана сумма отступных — € 30 млн.