Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА показал первый день Адольфо Гайча в клубе

ЦСКА показал первый день Адольфо Гайча в клубе
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба ЦСКА опубликовала ролик, показав первый день нападающего Адольфо Гайча в московском клубе.

На видео — прибытие аргентинского форварда в Москву, знакомство со столицей, экскурсия по базе «армейцев», первое посещение домашнего стадиона ЦСКА и знакомство с игроками и сотрудниками московского клуба.

Видео можно посмотреть на канале московского ЦСКА в YouTube.

Напомним, 5 августа московский ЦСКА объявил о переходе Гайча. «Сан-Лоренсо де Альмагро» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с футболистом был согласован пятилетний контракт с зарплатой в размере € 900 тыс. в год. В контракте аргентинского нападающего с ЦСКА прописана сумма отступных — € 30 млн.

Бабаев рассказал о ходе переговоров о трансфере Гайча в ЦСКА
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020