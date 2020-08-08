«Торонто Вулфпэк»: беспокоит сходство логотипа «Тамбова» с нашим. Узнаем законность этого

Представитель регбийной команды «Торонто Вулфпэк» прокомментировал сходство логотипа канадской команды и обновлённой эмблемы «Тамбова».
«Узнали об этом логотипе вчера. Конечно, нас очень беспокоит сходство с нашим логотипом. В срочном порядке рассмотрим законность такого использования», — приводит слова представителя «Торонто Вулфпэк» Sport24.
Фото: Страница «Торонто Вулфпэк» в «Твиттере»
Фото: Официальный сайт «Тамбова»
В «Тамбове» признали сходство логотипов, но заявили, что это не плагиат. Напомним, тамбовский клуб представил новую эмблему 6 августа.
«Тамбов» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит». Новый розыгрыш чемпионата России стартует сегодня, 8 августа, матчем «Химки» — ЦСКА.
- 8 августа 2020
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