Никола Влашич был признан лучшим игроком ЦСКА в прошедшем сезоне
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич был признан болельщиками московского клуба лучшим игроком команды в сезоне-2019/2020, сообщает пресс-служба красно-синих.
«По итогам опроса на официальном сайте лучшим игроком сезона был признан полузащитник Никола Влашич, набравший 65 процентов голосов.
Никола принял участие в 38 матчах ПФК ЦСКА в сезоне-2019/2020 и, забив 13 мячей, стал лучшим бомбардиром команды.
Второе место занял Марио Фернандес, третий — Игорь Акинфеев», — говорится в сообщении пресс-службы.
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Никола Влашич провёл на поле 30 матчей, забил 12 голов и отдал пять результативных передач в составе «армейцев». ЦСКА по итогам сезона занял четвёртое место и в предстоящем сезоне выступит в Лиге Европы.
- 8 августа 2020
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