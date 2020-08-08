Баринов — болельщикам: мы не руководство «Локомотива»! Гоните нас, у нас новый сезон

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов на встрече с болельщиками попросил фанатов поддержать команду в новом сезоне.

«Вчера при счете 1:2 вы должны были гнать нас вперёд, а не то, что было. Всё про руководство было. Мы это заслужили? Почему отношение именно к нам? Мы не руководство! Мы играем для вас! Гоните нас, у нас новый сезон, Лига чемпионов», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Высказывание Баринова поддержал нападающий «железнодорожников» Фёдор Смолов.

«Складывается впечатление, что мы вам не интересны, а не вы нам. Вы пришли и задаёте вопросы только Василию Кикнадзе. Не надо устраивать тут разборки, вы же говорите, что у вас есть куча интересных вопросов. Так задавайте», — отметил Смолов.