Гончаренко прокомментировал дебют Гайча

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал дебют нападающего команды Адольфо Гайча.



Аргентинский форвард вышел на поле в матче первого тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» вместо полузащитника «армейцев» Ивана Облякова на 84-й минуте. Игра завершилась победой гостей со счётом 2:0.



«На Гайча рассчитываем, конечно, как на основного форварда. Мы потратили большие деньги. Гайч агрессивно действует при завершении в штрафной площади, хорошо действует спиной к воротам. Такого форварда у нас еще не было. Для российского чемпионата это важные качества», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 5 августа московский ЦСКА объявил о переходе Адольфа Гайча. «Сан-Лоренсо де Альмагро» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с футболистом был согласован пятилетний контракт с зарплатой в размере € 900 тыс. в год. В контракте аргентинского нападающего с ЦСКА прописана сумма отступных — € 30 млн.