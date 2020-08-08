«Велес» обыграл «Крылья Советов», самарцы заканчивали матч вдевятером

Московский «Велес» одержал победу в матче 2-го тура Футбольной национальной лиги с самарскими «Крыльями Советов». Встреча проходила на стадионе «Авангард» в Домодедово и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
На 10-й минуте встречи счёт открыл Павел Котов с передачи Артёма Максименко. Преимущество «Велеса» в начале второго тайма увеличил Алексей Баев. Котов оформил дубль на 65-й минуте, результативный пас отдал Максименко. От разгрома самарскую команду на 82-й минуте спас Егор Голенков.
«Крылья Советов» заканчивали матч вдевятером: на 62-й минуте вторую жёлтую карточку получил Александр Гацкан, на 90-й минуте — Никита Чернов.
После 2 туров «Велес», набрав 4 очка, занимает четвёртое место в таблице ФНЛ. «Крылья» (1) — на 16-м месте.
Результаты других матчей ФНЛ:
«Чертаново» — «Томь» — 2:0
«Текстильщик» — «СКА-Хабаровск» — 1:0
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