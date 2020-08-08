Зобнин: Кокорина многие знали и раньше, с Уруновым мы знакомимся

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился своим мнением о новичках команды, а также прокомментировал уровень готовности к новому сезону.



«Готовы на сто процентов. У нас паузы не было, поэтому всё, что было в прошлом сезоне в плане физики, мы сохранили.



Кокорин и Урунов? Сашу многие уже знали и раньше, поэтому в плане адаптации вопросов и проблем нет вообще. С Остоном мы знакомимся. Наверное, какое-то время ему ещё нужно. Мы постараемся в этом помочь.



Мы соскучились по переполненному стадиону, хочется видеть сто процентов болельщиков. Чем больше, тем лучше», — сказал Зобнин в интервью пресс-службе клуба.



В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» дома сыграет с «Сочи». Встреча пройдёт завтра, 9 августа. Начало игры — в 20:00 мск.

«Спартак» заявил Кокорина и Урунова на сезон РПЛ