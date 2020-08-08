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Павел Мамаев: забью ли сотню? Посмотрим, на всё воля Божья

Павел Мамаев: забью ли сотню? Посмотрим, на всё воля Божья
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ с «Тамбовом» (1:0), в котором он забил 50-й гол в карьере.

«Всё хорошо, тренеры нас подвели в отличном состоянии. Вся команда чувствовала себя хорошо. Приятно, когда твои голы приносят положительный результат. Забью ли сотню голов? Посмотрим. На всё воля Божья», — приводит слова Мамаева пресс-служба «Ростова».

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» обыграл «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол, на 21-й минуте встречи, забил Мамаев. Хавбек «Ростова» Ивелин Попов поставил корпус, ушёл к краю штрафной, откуда сделал подачу. Мяч от ноги защитника «Тамбова» аккуратно прилетел на голову Мамаеву, который без помех расстрелял ворота.

Павел Мамаев забил 50-й мяч в карьере
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