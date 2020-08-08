Павел Мамаев: забью ли сотню? Посмотрим, на всё воля Божья

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ с «Тамбовом» (1:0), в котором он забил 50-й гол в карьере.
«Всё хорошо, тренеры нас подвели в отличном состоянии. Вся команда чувствовала себя хорошо. Приятно, когда твои голы приносят положительный результат. Забью ли сотню голов? Посмотрим. На всё воля Божья», — приводит слова Мамаева пресс-служба «Ростова».
В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» обыграл «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол, на 21-й минуте встречи, забил Мамаев. Хавбек «Ростова» Ивелин Попов поставил корпус, ушёл к краю штрафной, откуда сделал подачу. Мяч от ноги защитника «Тамбова» аккуратно прилетел на голову Мамаеву, который без помех расстрелял ворота.
- 8 августа 2020
-
23:07
-
22:52
-
22:45
-
22:22
-
22:15
-
22:12
-
21:58
-
21:57
-
21:50
-
21:37
-
21:23
-
21:16
-
21:11
-
21:01
-
21:00
-
20:50
-
20:32
-
20:30
-
20:26
-
20:23
-
20:18
-
20:12
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:34
-
19:34
-
19:24
-
19:13
-
18:58
-
18:47
-
18:46
-
18:29
-
18:25
-
18:20