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Кэнто Хасимото прокомментировал дебют за «Ростов»

Кэнто Хасимото прокомментировал дебют за «Ростов»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото поделился впечатлениями от дебюта в составе ростовской команды в матче с «Тамбовом» (1:0).

«Очень счастлив и доволен дебютом в РПЛ. Да, уклад очень отличается от привычного для меня уклада в Японии. Но с каждым днём я все больше привыкаю и осваиваюсь в новом для меня окружении. Люблю новые вызовы в жизни. В Ростове очень хорошая погода. Похожа на ту, что у нас в Японии», — приводит слова Хасимото пресс-служба клуба.

Хасимото на 83-й минуте встречи заменил Эльдора Шомуродова.

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» обыграл «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол, на 21-й минуте встречи, забил Мамаев. Хавбек «Ростова» Ивелин Попов поставил корпус, ушёл к краю штрафной, откуда сделал подачу. Мяч от ноги защитника «Тамбова» аккуратно прилетел на голову Мамаеву, который без помех расстрелял ворота.

Гол Мамаева принёс «Ростову» победу над «Тамбовом»
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