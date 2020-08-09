«Барселона» уверенно обыграла «Наполи» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Барселона» провела ответный матч с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
Счёт открыл защитник хозяев Клеман Лангле на 10-й минуте встречи. Через 13 минут капитан каталонцев Лионель Месси после сольного прохода удвоил преимущество «Барселоны».
В дополнительное к первому тайму время счёт до разгромного довёл нападающий испанского клуба Луис Суарес, точно пробив с пенальти. Однако спустя четыре минуты одиннадцатиметровый был назначен уже в противоположную сторону. Удар с точки реализовал нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье.
Во втором тайме забитых голов не было. Итог — 3:1.
Этот результат позволил «Барселоне» пройти в следующую стадию главного еврокубкового турнира Европы. Первый матч в Неаполе завершился вничью — 1:1. В 1/4 финала каталонцы встретятся с «Баварией».
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