«Барселона» уверенно обыграла «Наполи» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Барселона» провела ответный матч с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.



Счёт открыл защитник хозяев Клеман Лангле на 10-й минуте встречи. Через 13 минут капитан каталонцев Лионель Месси после сольного прохода удвоил преимущество «Барселоны».



В дополнительное к первому тайму время счёт до разгромного довёл нападающий испанского клуба Луис Суарес, точно пробив с пенальти. Однако спустя четыре минуты одиннадцатиметровый был назначен уже в противоположную сторону. Удар с точки реализовал нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье.

Во втором тайме забитых голов не было. Итог — 3:1.

Этот результат позволил «Барселоне» пройти в следующую стадию главного еврокубкового турнира Европы. Первый матч в Неаполе завершился вничью — 1:1. В 1/4 финала каталонцы встретятся с «Баварией».