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«Барселона» уверенно обыграла «Наполи» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Барселона» уверенно обыграла «Наполи» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

«Барселона» провела ответный матч с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Счёт открыл защитник хозяев Клеман Лангле на 10-й минуте встречи. Через 13 минут капитан каталонцев Лионель Месси после сольного прохода удвоил преимущество «Барселоны».

В дополнительное к первому тайму время счёт до разгромного довёл нападающий испанского клуба Луис Суарес, точно пробив с пенальти. Однако спустя четыре минуты одиннадцатиметровый был назначен уже в противоположную сторону. Удар с точки реализовал нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье.

Во втором тайме забитых голов не было. Итог — 3:1.

Этот результат позволил «Барселоне» пройти в следующую стадию главного еврокубкового турнира Европы. Первый матч в Неаполе завершился вничью — 1:1. В 1/4 финала каталонцы встретятся с «Баварией».

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
08 августа 2020, суббота. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 1
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Лангле – 10'   2:0 Месси – 23'   3:0 Суарес – 45+1' (пен)   3:1 Инсинье – 45+5' (пен)
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