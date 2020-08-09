Мюллер о матче с «Барселоной»: Левандовски должен ответить на вопрос, лучше ли он Месси
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос о сравнении форварда Роберта Левандовского с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
«Кто сейчас лучше действует в атаке? Мы увидим это в пятницу. Левандовски должен будет ответить на этот вопрос. Месси также сыграл сегодня очень хорошо. Но мы с Левандовским должны ответить на этот вопрос в пользу Роберта», — приводит слова Мюллера Goal.
Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Челси» (4:1). Левандовски забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. «Барселона» в свою очередь обыграла «Наполи» со счётом 3:1. На счету аргентинца гол и заработанный пенальти. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» встретится с «Барселоной». Игра состоится 14 августа.
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