«Рубин» близок к приобретению хавбека сборной Южной Кореи
Полузащитник клуба MLS «Ванкувер Уайткэпс» и сборной Южной Кореи Хван Ин Бом может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Sportske Novosti.
По информации источника, в услугах 23-летнего корейского футболиста заинтересован казанский «Рубин». Сообщается, что загребское «Динамо» рассчитывало, что кореец станет заменой хавбеку Николе Моро, который близок к переходу в московское «Динамо». Однако в сделку вмешался казанский клуб и предложил большую сумму.
Хван Ин Бом выступает в составе «Ванкувер Уайткэпс» с 2019 года. В сезоне 2020 года корейский полузащитник принял участие в 6 матчах MLS и отдал одну результативную передачу. С 2018 года Хван Ин Бом вызывается в национальную команду Южной Кореи.
Никола Моро проходит медосмотр для «Динамо»
- 9 августа 2020
-
11:22
-
11:18
-
11:13
-
11:08
-
11:04
-
10:51
-
10:41
-
10:33
-
10:12
-
10:04
-
09:50
-
09:48
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:19
-
09:13
-
08:57
-
08:46
-
07:18
-
05:36
-
04:48
-
04:37
-
04:26
-
03:34
-
03:17
-
02:48
-
01:41
-
01:01
-
00:38
-
00:34
-
00:13
-
00:06
-
00:00
- 8 августа 2020
-
23:50
Партнерский контент