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«Рубин» близок к приобретению хавбека сборной Южной Кореи

«Рубин» близок к приобретению хавбека сборной Южной Кореи
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник клуба MLS «Ванкувер Уайткэпс» и сборной Южной Кореи Хван Ин Бом может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Sportske Novosti.

По информации источника, в услугах 23-летнего корейского футболиста заинтересован казанский «Рубин». Сообщается, что загребское «Динамо» рассчитывало, что кореец станет заменой хавбеку Николе Моро, который близок к переходу в московское «Динамо». Однако в сделку вмешался казанский клуб и предложил большую сумму.

Хван Ин Бом выступает в составе «Ванкувер Уайткэпс» с 2019 года. В сезоне 2020 года корейский полузащитник принял участие в 6 матчах MLS и отдал одну результативную передачу. С 2018 года Хван Ин Бом вызывается в национальную команду Южной Кореи.

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