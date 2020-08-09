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У двух футболистов «Кёльна» выявлен коронавирус

У двух футболистов «Кёльна» выявлен коронавирус
Футбол / Германия 0

В «Кёльне» зафиксировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Результаты тестов на коронавирус у двух футболистов основной команды «Кёльна» оказались положительными. Игроки были отправлены на карантин. В целях предосторожности немецкий клуб приостановил тренировки всех команд от U16 до U19, так как один из футболистов академии контактировал с инфицированным игроком.

«Кёльн» набрал 36 очков в 34 матчах и занял 14-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стала мюнхенская «Бавария». Новый сезон в чемпионате Германии стартует 18–19 сентября. В 1-м туре Бундеслиги «Кёльн» дома сыграет с «Хоффенхаймом».

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