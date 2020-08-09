У двух футболистов «Кёльна» выявлен коронавирус
В «Кёльне» зафиксировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Результаты тестов на коронавирус у двух футболистов основной команды «Кёльна» оказались положительными. Игроки были отправлены на карантин. В целях предосторожности немецкий клуб приостановил тренировки всех команд от U16 до U19, так как один из футболистов академии контактировал с инфицированным игроком.
«Кёльн» набрал 36 очков в 34 матчах и занял 14-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стала мюнхенская «Бавария». Новый сезон в чемпионате Германии стартует 18–19 сентября. В 1-м туре Бундеслиги «Кёльн» дома сыграет с «Хоффенхаймом».
- 9 августа 2020
-
12:51
-
12:49
-
12:39
-
12:35
-
12:21
-
12:18
-
12:07
-
11:59
-
11:54
-
11:40
-
11:38
-
11:22
-
11:18
-
11:13
-
11:08
-
11:04
-
10:51
-
10:41
-
10:33
-
10:12
-
10:04
-
09:50
-
09:48
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:19
-
09:13
-
08:57
-
08:46
-
07:18
-
05:36
-
04:48
-
04:37
-
04:26
Партнерский контент