Адольфо Гайч: игроки ЦСКА приняли меня с распростёртыми объятиями

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, как его приняли в московской команде.



«Ребята приняли меня с распростёртыми объятиями. Видно, что в команде дружеская, тёплая атмосфера. Это особенно важно игроку, который приезжает из далёкой страны. Сразу почувствовал себя комфортно. А уровень всех ребят очень высокий, как и думал», — сказал Гайч в интервью клубной пресс-службе.



Напомним, 5 августа московский ЦСКА объявил о переходе Гайча. «Сан-Лоренсо де Альмагро» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с футболистом был согласован пятилетний контракт с зарплатой в размере € 900 тыс. в год. В контракте аргентинского нападающего с ЦСКА прописана сумма отступных — € 30 млн.

Гайч дебютировал в составе ЦСКА