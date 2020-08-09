Адольфо Гайч: игроки ЦСКА приняли меня с распростёртыми объятиями
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, как его приняли в московской команде.
«Ребята приняли меня с распростёртыми объятиями. Видно, что в команде дружеская, тёплая атмосфера. Это особенно важно игроку, который приезжает из далёкой страны. Сразу почувствовал себя комфортно. А уровень всех ребят очень высокий, как и думал», — сказал Гайч в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, 5 августа московский ЦСКА объявил о переходе Гайча. «Сан-Лоренсо де Альмагро» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с футболистом был согласован пятилетний контракт с зарплатой в размере € 900 тыс. в год. В контракте аргентинского нападающего с ЦСКА прописана сумма отступных — € 30 млн.
Гайч дебютировал в составе ЦСКА
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