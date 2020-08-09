«Спартак» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 9 августа, состоится матч «Спартак» — «Сочи». Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).
Московский «Спартак» занял 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. «Сочи» (33) — 12-е место. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», в 30 матчах набравший 72 очка. Новый сезон в чемпионате России стартовал вчера, 8 августа, матчем «Химки» — ЦСКА (0:2).
- 9 августа 2020
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