«Спартак» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 9 августа, состоится матч «Спартак» — «Сочи». Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).



Московский «Спартак» занял 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. «Сочи» (33) — 12-е место. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», в 30 матчах набравший 72 очка. Новый сезон в чемпионате России стартовал вчера, 8 августа, матчем «Химки» — ЦСКА (0:2).