Грицаенко и Онугха будут играть за «Тамбов»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что защитник Алексей Грицаенко заключит с клубом полноценный контракт, а форвард «Краснодара» Герман Онугха перейдёт в «Тамбов» на правах аренды.



«Грицаенко расторг контракт с «Краснодаром» и подписывается с нами на два года. Ещё берём в аренду Онугху на год», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Грицаенко выступал за «Тамбов» в сезоне-2019/2020 на правах аренды. Защитник принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 1 гол. Онугха сыграл в 2 матчах РПЛ в минувшем сезоне и не отметился результативными действиями.

«Тамбов» набрал 31 очко в 30 матчах и занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.