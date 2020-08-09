«Локомотив» объявил о продлении контракта с Магкеевым

«Локомотив» подписал новый контракт со Станиславом Магкеевым. Соглашение рассчитано до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.

«Очень рад, что мы продлили контракт. Я стал игроком «Локомотива» в 15 лет. За эти годы накопилось много памятных моментов – дебют в молодёжной команде, переход в «Казанку», первая тренировка с основой, Кубок, Суперкубок, матчи Лиги чемпионов. В «Локомотиве» собраны игроки высочайшего уровня. Хочу расти и прогрессировать рядом с ними. Надеюсь, впереди у нас ещё много побед», — цитирует Магкеева пресс-служба клуба.

Матч 1-го тура чемпионата России «Рубин» — «Локомотив» состоится 11 августа на стадионе «Казань Арена». Начало — в 20:00 мск.



По итогам прошлого сезона команда Марко Николича заняла второе место в чемпионате России. Таким образом, москвичи гарантировали себе попадание на групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне.