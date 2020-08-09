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Роналду доволен назначением Пирло на пост главного тренера «Ювентуса»

Роналду доволен назначением Пирло на пост главного тренера «Ювентуса»
Футбол / Италия 0

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду воодушевлён тем, что новым главным тренером туринского клуба стал Андреа Пирло, утверждает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, Роналду с восторгом отнёсся к назначению столь титулованного в прошлом игрока. Португалец стал одним из тех игроков, кто одобрил решение руководства «Ювентуса».

Напомним, что 41-летний Пирло заменил на посту наставника туринского клуба Маурицио Сарри, который был отправлен в отставку после вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов. Туринцы не смогли пройти в 1/8 финала французский «Лион» (0:1, 2:1).

В минувшем сезоне 35-летний Роналду в составе «Ювентуса» стал чемпионом Италии, но проиграл в финале национального Кубка и в матче за Суперкубок страны.

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