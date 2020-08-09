Роналду доволен назначением Пирло на пост главного тренера «Ювентуса»

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду воодушевлён тем, что новым главным тренером туринского клуба стал Андреа Пирло, утверждает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, Роналду с восторгом отнёсся к назначению столь титулованного в прошлом игрока. Португалец стал одним из тех игроков, кто одобрил решение руководства «Ювентуса».

Напомним, что 41-летний Пирло заменил на посту наставника туринского клуба Маурицио Сарри, который был отправлен в отставку после вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов. Туринцы не смогли пройти в 1/8 финала французский «Лион» (0:1, 2:1).

В минувшем сезоне 35-летний Роналду в составе «Ювентуса» стал чемпионом Италии, но проиграл в финале национального Кубка и в матче за Суперкубок страны.