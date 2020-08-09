Роналду может перейти в «ПСЖ»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщает Foot Mercato.



По информации источника, агент португальца Жорже Мендеш уже провёл переговоры со спортивным директором парижан Леонардо. Диалог продолжится во время мини-турнира матчей Лиги чемпионов в Португалии. «ПСЖ» в матче 1/4 финала еврокубка встретится с «Аталантой» 12 августа.



«Ювентус» покинул Лигу чемпионов сезона-2019/2020. В ответной встрече 1/8 финала итальянский клуб обыграл «Лион», однако этого не хватило для прохода в следующий раунд. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль на счету Роналду.

Вчера, 8 августа, главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри был отправлен в отставку. Команду возглавил экс-игрок Андреа Пирло.