Вильмар Барриос попал в сферу интересов «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» интересуется колумбийским полузащитником петербургского «Зенита» Вильмаром Барриосом, утверждает Jeunesfooteux.

По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте хавбека составляет € 30 млн. Эта сумма является значительной для «канониров», но летом клуб может расстаться с полузащитниками Маттео Гюэндузи и Лукасом Торрейрой. Ранее сообщалось, что Барриосом также интересуются «Милан» и «Ньюкасл Юнайтед».

Барриос перешёл в «Зенит» в феврале 2019 года из «Боки Хуниорс». Сумма трансфера составила € 15 млн. В минувшем сезоне 26-летний хавбек провёл 26 матчей в чемпионате России и забил один гол.