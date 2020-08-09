Вадим Евсеев: во втором тайме матча с «Краснодаром» мы остались в раздевалке

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3).

«Что случилось с командой в начале второго тайма? Трудно объяснить, потому что это произошло в первый раз за тот цикл, который я тут нахожусь. Я понимаю, почему и что… Организованно и качественно провели первый тайм, но во втором мы, можно сказать, остались в раздевалке, и за эти 15 минут — с 50-й по 65-ю — соперник нас наказал. То, что пропустили, не значит, что надо бежать вперёд и открывать те зоны, которыми воспользовался «Краснодар». Несвойственные ошибки привели к такому результату.



Погодные условия хорошие, футбольная погода. Я не вижу никаких проблем. Поле у нас новое, позволяло играть. Наоборот идеальная погода для футбола», – приводит слова Евсеева «Горобзор.Ру».