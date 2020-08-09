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Экс-защитник «Спартака» Мор: как долго это будет продолжаться?

Экс-защитник «Спартака» Мор: как долго это будет продолжаться?
Футбол / РПЛ 0

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Сочи» (2:2).

«Самый удивительный пенальти в моей жизни. Даже два сразу. Нет слов. Как долго это будет продолжаться?» — написал Мор в своём «твиттере».

Счёт в матче открыл Александр Соболев с передачи Романа Зобнина на 8-й минуте. Уже на 10-й Джордан Ларссон удвоил преимущество московской команды, ассистентом в эпизоде выступил Зелимхан Бакаев.

В ходе первого тайма «Сочи» отыграл один гол. Арбитр встречи Василий Казарцев поставил пенальти в ворота хозяев поля после единоборства в штрафной красно-белых защитника «Спартака» Дениса Маслова и игрока гостей Кирилла Заики. Одиннадцатиметровый реализовал форвард Дмитрий Полоз.

На 88-й минуте Казарцев поставил второй пенальти в ворота московской команды после столкновения защитника Самюэля Жиго и Анатолия Немченко. Второй пенальти «Сочи» в матче реализовал Кристиан Нобоа.

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