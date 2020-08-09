Арбитр Федотов – о пенальти в ворота «Спартака»: потом будут говорить, что нет заговора?

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал пенальти в ворота «Спартака» в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:1, идёт 2-й тайм).

«Я не могу объяснить, за что назначили пенальти в ворота «Спартака». Казарцев сразу назначил одиннадцатиметровый, но почему VAR не увидел в этом очевидную ошибку? В ворота «Спартака» не стоило назначать пенальти. Игрок «Спартака» шёл к мячу, а игрок «Сочи» бил по ноге футболисту «Спартака». Упади игрок »Спартака» — это фол в другую сторону. Конечно, это не 11-метровый. Кто первый на мяче? Не надо здесь ничего выдумывать. Короткое игровое расстояние от ног. Если бы игрок «Сочи» шёл в мяч, а игрок «Спартака» сбоку ему попадал в ногу — вопросов нет. А здесь Маслов идёт к мячу и ставит ногу. Это катастрофа. Потом будут говорить, что нет заговора против «Спартака»?» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.