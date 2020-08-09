Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Арбитр Федотов – о пенальти в ворота «Спартака»: потом будут говорить, что нет заговора?

Арбитр Федотов – о пенальти в ворота «Спартака»: потом будут говорить, что нет заговора?
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал пенальти в ворота «Спартака» в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:1, идёт 2-й тайм).

«Я не могу объяснить, за что назначили пенальти в ворота «Спартака». Казарцев сразу назначил одиннадцатиметровый, но почему VAR не увидел в этом очевидную ошибку? В ворота «Спартака» не стоило назначать пенальти. Игрок «Спартака» шёл к мячу, а игрок «Сочи» бил по ноге футболисту «Спартака». Упади игрок »Спартака» — это фол в другую сторону. Конечно, это не 11-метровый. Кто первый на мяче? Не надо здесь ничего выдумывать. Короткое игровое расстояние от ног. Если бы игрок «Сочи» шёл в мяч, а игрок «Спартака» сбоку ему попадал в ногу — вопросов нет. А здесь Маслов идёт к мячу и ставит ногу. Это катастрофа. Потом будут говорить, что нет заговора против «Спартака»?» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Александр Соболев забил в ворота «Сочи» и показал майку с изображением скончавшейся матери
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020