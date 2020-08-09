Глушаков: Федун утром встанет, поволнуется, и «Спартак» продолжит играть

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал слова владельца красно-белых Леонида Федуна о том, что клуб снимается с чемпионата России из-за судейства в матче 1-го тура с «Сочи» (2:2). По ходу матча спартаковцы выигрывали со счётом 2:0, но гости ушли от поражения благодаря двум пенальти.
«Я же не судья, не могу говорить. Всегда есть такие моменты, когда несправедливо судят. Снимутся с чемпионата? Думаю, это эмоции. Как можно сняться? Я тогда не знаю. Леонид Арнольдович просто расстроился, это эмоции. Наутро встанет, поволнуется до следующего матча, и продолжат играть. Общался с Гунько перед матчем? Он меня тренировал», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, что Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Сейчас 33-летний хавбек является свободным агентом.
- 9 августа 2020
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