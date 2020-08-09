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«Это серьёзный человек, слово надо держать». Юран — о заявлении Федуна

«Это серьёзный человек, слово надо держать». Юран — о заявлении Федуна
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал заявление владельца московского «Спартака» Леонида Федуна о планах сняться с чемпионата России.

Арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти в матче первого тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2). Оба одиннадцатиметровых игроки гостей реализовали и ушли за счёт этого от поражения. В составе «Спартака» отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон, за сочинцев забивали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.

После встречи владелец красно-белых заявил, что снимет команду с чемпионата России.

«Это серьёзный человек, владелец клуба, и такая цитата. Наверное, слово надо держать тогда», — сказал Юран в эфире телеканала «Матч ТВ».

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