Подруга Роналду выложила совместное летнее фото с ним

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, на своей странице в «Инстаграме» поделилась совместной фотографией с возлюбленным.

Фото можно посмотреть на странице Джорджины Родригес в «Инстаграме».

В сезоне-2019/2020 Роналду принял участие в 33 матчах итальянской Серии А, забил 28 голов и отдал 6 результативных передач. Напомним, в туринский клуб португальский футболист перешёл в 2018 году. Сумма трансфера Роналду составила € 117 млн. Контракт 35-летнего португальского форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. По итогам сезона-2019/2020 туринский «Ювентус» стал чемпионом Италии.

Ранее Роналду отреагировал на назначение Андреа Пирло на пост главного тренера «Ювентуса».