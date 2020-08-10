Одриосола вернётся в «Реал» из аренды в «Баварии»
Защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола вернётся в «Королевский клуб» из аренды в мюнхенской «Баварии», сообщает AS.
По данным источника, в мадридском клубе рассчитывают на Одриосолу в сезоне-2020/2021. Сообщается, что футболист намерен бороться с Дани Карвахалем за место в составе и проводить на поле как можно больше времени.
Одриосола перешёл в «Реал» летом 2018 года из «Реала Сосьедад». Сумма трансфера составила € 30 млн. Контракт защитника с мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года.
24-летний футболист перешёл в «Баварию» на правах аренды в январе 2020 года. В составе мюнхенского клуба Одриосола провёл пять матчей, в которых стал автором одной результативной передачи, выйдя на замену в матче Лиги чемпионов с «Челси» (4:1).
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